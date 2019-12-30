Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.12.2019 (13:09)

Более 1,5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь

Более 1,5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в новогоднюю ночь будут на боевом посту — в суточных нарядах и караулах. Еще около 700 человек будут выполнять задачи боевого дежурства и военной службы.

В соответствии с указаниями командующего общевойсковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Андрея Иванаева командиры соединений и воинских частей лично поздравят всех военнослужащих в новогоднюю ночь.

Суточные наряды и караулы будут контролировать воздушное пространство, охранять зоны безопасности, дежурить на узлах связи и пунктах управления.

Кроме того, личному составу предстоит охранять парки боевых машин, склады и арсеналы, нести службу дежурными по подразделениям и контрольно-пропускным пунктам.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Лётчики оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали полёты в составе групп
На новогодние и рождественские праздники для моряков-балтийцев подготовлена обширная культурная программа
В Калининграде в день 93-й годовщины прославленного мотострелкового полка будет устроена экскурсия по уникальному музею
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в турнире по самбо

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false