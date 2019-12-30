30.12.2019 (13:09)
Более 1,5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь
Более 1,5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в новогоднюю ночь будут на боевом посту — в суточных нарядах и караулах. Еще около 700 человек будут выполнять задачи боевого дежурства и военной службы.
В соответствии с указаниями командующего общевойсковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Андрея Иванаева командиры соединений и воинских частей лично поздравят всех военнослужащих в новогоднюю ночь.
Суточные наряды и караулы будут контролировать воздушное пространство, охранять зоны безопасности, дежурить на узлах связи и пунктах управления.
Кроме того, личному составу предстоит охранять парки боевых машин, склады и арсеналы, нести службу дежурными по подразделениям и контрольно-пропускным пунктам.
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