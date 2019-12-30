30.12.2019 (12:51)

Спецназ ЮВО в ходе учения уничтожил условные ДРГ при попытке захватить военные объекты в Ростовской области

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, отразили на учении нападение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части.

По замыслу учения, группа ДРГ предприняла попытку проникновения на территорию части через КПП военного городка с целью завладения вооружением.

Дежурная смена не допустила прорыва группы диверсантов и оперативно подняла по тревоге подразделение по противодействию диверсионным силам противника.

В результате предпринятых действий силами наряда во взаимодействии с группами специального назначения окружили район операции и уничтожили диверсантов. Также отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненного военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи.

Для приближения мероприятия к реальным условиям военнослужащими были использованы имитационные средства: холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые шашки и взрывпакеты.

Целью специального учения ставилась выработка у военнослужащих навыков в выборе огневых позиций, а также слаженности действий личного состава при обезвреживании ДРГ.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун».

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