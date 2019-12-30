30.12.2019 (12:48)

Спецназ и военная полиция ЮВО в Кабардино-Балкарии провели совместное противодиверсионное учение на железнодорожной станции

В Кабардино-Балкарии группы специального назначения и личный состав военной полиции Южного военного округа (ЮВО) провели совместное тактико-специальное учение.

Подразделения спецназа и военной полиции на специальном тактическом поле, стилизованном под железнодорожную станцию, осуществили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

Для освобождения «заложников» штурмовые отряды блокировали станцию и провели операцию по уничтожению условного противника.

В специальном учении приняло участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц вооружения и военной техники.

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