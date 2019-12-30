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30.12.2019 (11:00)

На новогодние и рождественские праздники для моряков-балтийцев подготовлена обширная культурная программа

Командование Балтийского флота (БФ) совместно с флотскими творческими коллективами на время новогодних и рождественских каникул подготовили для военнослужащих и членов их семей обширную культурную программу.

Так, в Доме офицеров флота в праздничные дни будет проходить новогоднее представление для детей военнослужащих Калининградского гарнизона, лиц гражданского персонала и членов их семей. Для зрителей постарше состоятся концерты коллектива Ансамбля песни и пляски БФ, оркестра штаба БФ. Кроме того, для военнослужащих запланированы посещение музея Боевой славы 11-й общевойсковой армии, новогодний концерт творческих коллективов Дома офицеров, тематические вечера и просмотры кинофильмов.

В гарнизонах Калининградской области запланированы выездные концерты Ансамбля песни и пляски БФ, вокально-инструментального ансамбля «Черные береты».

В Драматическом театре БФ в Кронштадте состоится новогоднее представление для военнослужащих гарнизона и членов их семей «Волшебная ночь, или когда оживают игрушки».

В праздничные и выходные дни в гарнизонных Домах офицеров БФ пройдут традиционные праздничные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки. С новогодними программами перед военнослужащими выступят творческие коллективы Калининградской области.

Праздничная программа на флоте будет включать в себя не только развлекательные, но и познавательные мероприятия. В дни новогодних каникул и рождественских праздников состоятся встречи военнослужащих соединений и воинских частей БФ с представителями Русской православной церкви Калининградской епархии, турниры по шашкам и русскому бильярду, литературно-музыкальные композиции и другие культурные мероприятия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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