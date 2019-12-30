30.12.2019 (05:00)

Командующий Черноморским флотом поздравил военнослужащих, ветеранов и членов их семей с наступающим Новым годом

Уважаемые моряки-черноморцы, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил и труда, севастопольцы, крымчане!

От всей души поздравляю жителей нашего полуострова, всех, кто служит и работает на Черноморском флоте, с Новым 2020 годом!

Каждый год в полночь последнего дня декабря мы с нетерпением ждём удивительного мгновения, которое знаменует начало нового года. Ждём с радостью и волнением, с надеждой на светлые и добрые перемены, вспоминаем успехи и подводим итоги.

В уходящем году черноморцы достигли результатов, которыми мы вправе гордиться. Кораблями пройдены тысячи миль, выполнены десятки боевых упражнений. Моряки-черноморцы показали высокий уровень выучки и умение владеть самой сложной техникой и современным вооружением.

Особо хочу отметить наших военнослужащих, которые отстаивают национальные интересы России на дальних морских рубежах. Самоотверженным ратным трудом они по праву доказывают — Черноморский флот всегда был и остаётся гарантом мира и стабильности в регионе.

В Новом году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Это главное событие, которое объединяет людей разных поколений и национальностей вне зависимости от границ и гражданства.

Наша история — история победителей. Сила духа наших отцов и дедов, их единство в трудные времена являются примерами, на которых мы воспитываем новое поколение за щитников Отечества. Мы всегда гордимся и во всем равняемся на вас, дорогие ветераны. Сегодня ваша поддержка, неутомимая деятельность и активная жизненная позиция помогают нам достойно отвечать на вызовы современного мира.

В наступающем юбилейном году нам вместе предстоит решать немало сложных и ответственных задач. И насколько эффективно мы реализуем всё намеченное во имя надёжной защиты и процветания нашей страны зависит от каждого из нас.

Желаю всем вам счастья, здоровья, исполнения самых заветных желаний, праздничного настроения, мира, добра и радости.

С праздником вас! С Новым 2020 годом!

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