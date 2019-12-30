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30.12.2019 (12:14)

Лётчики оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали полёты в составе групп

На аэродроме г. Петрозаводска (Республика Карелия) лётчики Ленинградского объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели групповые полёты с отработкой задач курса боевой подготовки.

Основной целью проведения полётов было повышение эффективности действий экипажей оперативно-тактической авиации при выполнении задач по предназначению.

Лётчики выполнили взлёт, посадку, полёт по заданному курсу в составе звеньев, а также взаимодействие с группой руководства полётами аэродрома. Полёты проводились в сложных метеоусловиях.

В рамках проведения полётов экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С поколения 4++ на сверхзвуковых скоростях отработали совместные задачи по перехвату и ведению боя с авиацией условного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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