30.12.2019 (12:10)

Военнослужащие 10-й научной роты ВСИ МТО ВС РФ поздравили с Новым годом детей с ограниченными возможностями

С 26 по 30 декабря военнослужащие 10-й научной роты совместно с командованием Научно-исследовательского института (ВСИ МТО ВС РФ) под личным руководством начальника Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева поздравили с наступающим Новым годом детей с ограниченными возможностями Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга.

Военнослужащие роты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки пожелали детям здоровья, успехов в учебе, семейного благополучия и вручили им новогодние подарки: развивающие игрушки, электронную технику, предметы мебели и, конечно же, конфеты. По традиции, командир роты подарил свою фуражку одному из ребят.

В рамках мероприятия, которое проводится совместно с руководителями реабилитационного центра, дети участвовали в различных конкурсах, рассказывали стихотворения, отгадывали загадки, пели песни, со сказочными персонажами водили хороводы.

Работа с «Центром социальной реабилитации» проводится уже на протяжении долгих лет, военнослужащие принимали участие в таких мероприятиях как «Бал на колесах», Фестиваль танцев на колясках «Адмиралтейское танго» и другие. Данные мероприятия необходимы не только детям с ограниченными возможностями, но и военнослужащим в рамках повышения моральных качеств, что в целом укрепляет авторитет и причастность Вооруженных Сил Российской Федерации к судьбам детей.

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