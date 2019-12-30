30.12.2019 (04:00)
Артисты Тихоокеанского флота проведут новогодние концерты и представления в 20 воинских частях и соединениях Приморского края
Во время новогодних праздников коллектив Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) проведет концерты в соединениях и воинских частях флота, а также выступит перед военнослужащими 5-й общевойсковой армии и членами их семей.
Флотские артисты из Драматического театра ТОФ уже провели несколько новогодних спектаклей и утренников для детей военнослужащих и гражданского персонала Тихоокеанского флота в Доме офицеров ТОФ.
Всего флотским артистам и самодеятельным коллективам учреждений культуры ТОФ предстоит провести более 20 концертов и спектаклей в частях и на кораблях во Владивостоке и в Приморском крае.
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