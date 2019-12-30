30.12.2019 (02:00)

В Калининграде в день 93-й годовщины прославленного мотострелкового полка будет устроена экскурсия по уникальному музею

Отдельный гвардейский мотострелковый Пролетарский Московско-Минский дважды Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк отметил 93-ю годовщину со дня основания.

Сегодня в полковом клубе состоялись торжественные мероприятия и награждение отличившихся военнослужащих воинской части. В торжествах приняли участие представители командования Балтийского флота, военнослужащие, ветераны и юнармейцы.

Мотострелковый полк, дислоцированный в Калининграде, наследует награды, исторический формуляр, боевую славу и почётные наименования 1-й гвардейской мотострелковой Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии.

Справочно:

29 декабря 1926 года на базе отдельного Московского стрелкового полка была сформирована 1-я Пролетарская стрелковая дивизия. В 1936 года в честь 10-летия со дня образования и за успехи в боевой и политической подготовке ЦИК СССР наградил дивизию Почётным революционным Красным Знаменем, которое приравнивается к ордену Красного Знамени, а 15 её командиров награждены орденами Ленина и Красного Знамени. Дивизии было присвоено почетное наименование «Московская».

Кроме этого, на территории прославленного полка находится уникальный музей, в котором среди трофеев, наград и личных вещей известных сослуживцев хранятся оригинальный рисунок «Кукрыниксов», сделанный в 1941 году, ручка, которой в 1943 году была подписана капитуляция немецко-фашистских войск под Сталинградом, и многие другие уникальные документы и экспонаты. Для военнослужащих, ветеранов и гостей мотострелкового полка будет устроена экскурсия по залам музея части.

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