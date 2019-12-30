30.12.2019 (07:28)

На Тихоокеанском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва

Всего в ходе осенней призывной кампании на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота прибыло около 1200 новобранцев, преимущественно из регионов Дальнего Востока страны.

По прибытию на флот все военнослужащие прошли приемно-техническую комиссию, в ходе которой будущие моряки и морские пехотинцы прошли психологическое тестирование, медицинскую комиссию, после чего были распределены на корабли, подводные лодки и в береговые части.

Основная часть призывников была доставлена к местам прохождения военной службы железнодорожным и автомобильным транспортом. Новобранцы, которым предстоит проходить службу в воинских частях, дислоцированных в отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского морей и Тихого океана направлялись к месту службы воздушным и морским транспортом.

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