30.12.2019 (05:24)

На Камчатке курсанты военного учебного центра преклонились перед Иконой Главного Храма Вооруженных Сил

Около 100 курсантов военно-учебного центра при Камчатском государственном техническом университете посетили Икону Главного Храма Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный» и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства.

Святыни были доставлены из Вилючинска в Петропавловск –Камчатский в Собор Святой Живоначальной Троицы. На время пребывания иконы в храме выставлен почетный караул.

Икона ранее посетила главную базу Подводных Сил Тихоокеанского флота, где в гарнизонном храме Святого Андрея Первозванного архиепископ Петропавловский и Камчатский Федор совершил богослужение в честь прибытия святынь.

С 5 по 10 января святые реликвии будут выставлены в Морском Соборе краевого центра, а с 10 по 14 января в Троицком Соборе Елизовского гарнизона.

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