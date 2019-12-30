30.12.2019 (05:24)
На Камчатке курсанты военного учебного центра преклонились перед Иконой Главного Храма Вооруженных Сил
Около 100 курсантов военно-учебного центра при Камчатском государственном техническом университете посетили Икону Главного Храма Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный» и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства.
Святыни были доставлены из Вилючинска в Петропавловск –Камчатский в Собор Святой Живоначальной Троицы. На время пребывания иконы в храме выставлен почетный караул.
Икона ранее посетила главную базу Подводных Сил Тихоокеанского флота, где в гарнизонном храме Святого Андрея Первозванного архиепископ Петропавловский и Камчатский Федор совершил богослужение в честь прибытия святынь.
С 5 по 10 января святые реликвии будут выставлены в Морском Соборе краевого центра, а с 10 по 14 января в Троицком Соборе Елизовского гарнизона.
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