30.12.2019 (11:07)

В Астрахани сформирован новый юнармейский отряд ВКС

Более 100 школьников Астрахани в минувшие выходные вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Среди них и новый отряд Воздушно-космических сил (ВКС).

В сводный отряд попали самые достойные ученики, которые отличились в учебе и спорте, активно занимались общественной деятельностью. Поддержать ребят в этот важный для них день пришли родители, педагоги, кураторы и самые близкие люди.

В торжественной обстановке мальчишки и девчонки приняли присягу на верность Отечеству и юнармейскому братству. Новобранцы клялись следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость.

Для Жанны Базаралиевой, ученицы 8 «Б» класса, — это самый счастливый день. Девочка давно мечтала носить юнармейскую форму и принимать участие в жизни военно-патриотического движения. Но в ее школе не было отрядов Юнармии, поэтому на семейном совете приняли решение перевестись в школу имени дважды Героя Советского Союза заслуженного военного летчика-истребителя Николая Михайловича Скоморохова. «Моя мечта сбылась! — говорит Жанна — я сегодня получила значок и удостоверение юнармейца!».

Традиционно поддержать своих подопечных пришли и кураторы от ВКС. Заместитель начальника центра боевой подготовки и боевого применения ВКС полковник Алексей Малахов поздравил ребят с этим важным шагом в их жизни и порекомендовал всегда помнить и чтить героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей страны, быть патриотами и достойными гражданами великой России!

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