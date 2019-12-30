30.12.2019 (11:02)

В Кабардино-Балкарии завершился сбор со специалистами физической и горной подготовки ВС РФ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Кабардино-Балкарии завершился сбор со специалистами физической и горной подготовки ВС РФ

В Кабардино-Балкарии завершился учебно-методический сбор со специалистами физической и горной подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, на котором были подведены итоги физической и горной подготовки за 2019 год и были поставлены задачи на 2020 год. Об этом сообщил заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Маратович.

В рамках сбора с начальниками физической подготовки прошли практические занятия по физической, горной и горнолыжной подготовкам. После всех занятий военнослужащие сдали контрольные нормативы.

Военнослужащие изучили приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска. Им также довели общие теоретические знания об особенностях структуры снежных покровов и ледников в горах, влиянии различных погодных условий на состояние снега.

Последним этапом сборов стало скоростное преодоление участка горной местности. Военнослужащим предстояло преодолеть участок горного рельефа с общим перепадом высоты 700 м по заснеженному склону с использованием горнолыжного снаряжения. Подъем осуществлялся на камусах (специальная накладка на скользящую поверхность лыжи для того, чтобы она не проскальзывала при подъёме) и в пешем порядке.

На сбор было привлечено 130 офицеров Вооруженных Сил: специалистов физической подготовки видов, родов войск, военных округов, объединений, а также начальников физической подготовки вузов Минобороны России. Сбор прошел под руководством заместителя начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковника Александра Маратовича.

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