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30.12.2019 (11:00)

Около 200 пунктов обогрева личного состава развернуто на полигонах ЮВО

Около 200 пунктов обогрева личного состава оборудовано более чем на 40 полигонах Южного военного округа (ЮВО).

В целях профилактики простудных заболеваний в условиях понижения среднесуточной температуры воздуха на полигонах, в зависимости от их площади и количества привлеченных к полевым занятиям военнослужащих, развернуты от одного до пяти пунктов обогрева.

Все они обеспечены десятидневным запасом дров, на них также организована выдача горячего чая и дополнительного питания: хлеба с салом, лука и чеснока.

Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий.

Тем, кому в холода предстоит нести службу в караулах и патрулях, выдана утепленная одежда: полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы. Для этой категории военнослужащих также организовано дополнительное питание.

В помещениях, где проживает личный состав, постоянно поддерживается комфортная температура, а также проводится проветривание и дезинфекция спальных помещений.

Во всех воинских частях созданы запасы медикаментов, профилактических и дезинфицирующих средств, предназначенных для использования в период обострения эпидемиологической обстановки, вызванной гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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