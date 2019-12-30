30.12.2019 (10:54)

Минометчики ЮВО в Дагестане применяют боевой опыт современных вооруженных конфликтов

В Республике Дагестан на полигоне Дальний военнослужащие минометных подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы с применением боевого опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

В горно-лесистой местности расчеты поразили свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника.

Военнослужащие применили тактику «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями и лесополосами.

Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации.

Тактика «кочующих» минометов позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав отработал около 20 нормативов по специальной подготовке: приведение миномета к бою, определение установок для стрельбы, смена огневой позиции и другие.

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