30.12.2019 (10:52)
Летчики авиаполка ЮВО израсходовали более 2,5 тыс. неуправляемых авиационных средств поражения в 2019 году
Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области в 2019 г. израсходовали более 2.5 тыс. неуправляемых авиационных ракет и бомб.
Во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями летно-тактические учения с боевым применением проводились на полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Ставропольском крае.
В учебных мероприятиях были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты разведчики Су-24 МР.
Летчики выполняли уничтожение объектов, баз, командных пунктов, крупных складов горюче-смазочных материалов, схронов с оружием и боеприпасами, а также живую силу условного противника.
С начала текущего года каждый летчик авиационного полка совершил порядка 200 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе около 100 часов.