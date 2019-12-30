30.12.2019 (10:52)

Летчики авиаполка ЮВО израсходовали более 2,5 тыс. неуправляемых авиационных средств поражения в 2019 году

Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области в 2019 г. израсходовали более 2.5 тыс. неуправляемых авиационных ракет и бомб.

Во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями летно-тактические учения с боевым применением проводились на полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Ставропольском крае.

В учебных мероприятиях были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты разведчики Су-24 МР.

Летчики выполняли уничтожение объектов, баз, командных пунктов, крупных складов горюче-смазочных материалов, схронов с оружием и боеприпасами, а также живую силу условного противника.

С начала текущего года каждый летчик авиационного полка совершил порядка 200 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе около 100 часов.

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