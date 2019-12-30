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30.12.2019 (10:49)

Дед Мороз и Снегурочка поздравят семьи военнослужащих ЮВО в Абхазии с Новым годом

Дед Мороз и Снегурочка посетят семьи военнослужащих российской военной базы в Абхазии.

Волшебник и его внучка поздравят с Новым годом около 200 семей военнослужащих в военном городке соединения.

Также в праздничные дни будут проведены около 10 мероприятий: концерты, утренники, новогодние елки и сказочные представления для детей.

Для военнослужащих по призыву будут организованы выступления художественных коллективов, спортивные праздники, конкурсы и просмотр кино.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия , Военная база
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