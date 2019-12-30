30.12.2019 (10:49)
Дед Мороз и Снегурочка поздравят семьи военнослужащих ЮВО в Абхазии с Новым годом
Дед Мороз и Снегурочка посетят семьи военнослужащих российской военной базы в Абхазии.
Волшебник и его внучка поздравят с Новым годом около 200 семей военнослужащих в военном городке соединения.
Также в праздничные дни будут проведены около 10 мероприятий: концерты, утренники, новогодние елки и сказочные представления для детей.
Для военнослужащих по призыву будут организованы выступления художественных коллективов, спортивные праздники, конкурсы и просмотр кино.
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