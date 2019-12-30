30.12.2019 (10:48)

Абхазские фрукты и национальные блюда украсят новогодние столы военнослужащих ЮВО в Гудауте

Абхазские фрукты и национальные блюда украсят новогодние столы военнослужащих российской военной базы в Гудауте.

Меню военнослужащих соединения ЮВО в Абхазии в новогодние дни разнообразят местные фрукты – мандарины, апельсины, киви и хурма, а также различные национальные блюда, в том числе ажьцаа (копченое мясо), акудрца (суп из фасоли), острая аджика и знаменитая мамалыга (густая каша из кукурузы).

С учетом многонациональности личного состава военной базы повара соединения будут чередовать приготовление кавказской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски.

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