30.12.2019 (10:48)
Абхазские фрукты и национальные блюда украсят новогодние столы военнослужащих ЮВО в Гудауте
Абхазские фрукты и национальные блюда украсят новогодние столы военнослужащих российской военной базы в Гудауте.
Меню военнослужащих соединения ЮВО в Абхазии в новогодние дни разнообразят местные фрукты – мандарины, апельсины, киви и хурма, а также различные национальные блюда, в том числе ажьцаа (копченое мясо), акудрца (суп из фасоли), острая аджика и знаменитая мамалыга (густая каша из кукурузы).
С учетом многонациональности личного состава военной базы повара соединения будут чередовать приготовление кавказской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски.
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