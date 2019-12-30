30.12.2019 (06:13)

В будущем году военнослужащие ВВО выполнят около 20 тысяч прыжков с парашютом

В будущем году военнослужащие подразделений специального назначения, а также морские пехотинцы Тихоокеанского флота совершат около 20 тыс. прыжков с парашютом.

Десантирование планируется выполнить в полном снаряжении со штатным оружием с высот от 600 до 1600 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор», самолетов ВТА Ан-12 днем и ночью.

В будущем году личный состав совершит прыжки с парашютами Д-10, как на специализированных полигонах, так и на незнакомые площадки приземления и необорудованные участки местности. Данные парашютные системы позволяют не только безопасно и быстро приземлиться, но и нести с собой необходимое снаряжение, общей допустимой массой до 170 кг.

При этом военнослужащие соединений и воинских частей морской пехоты и специального назначения ВВО за год совершат от 6 до 10 прыжков с парашютом, как одиночных, так и в составе подразделений.

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