Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.12.2019 (06:13)

В будущем году военнослужащие ВВО выполнят около 20 тысяч прыжков с парашютом

В будущем году военнослужащие подразделений специального назначения, а также морские пехотинцы Тихоокеанского флота совершат около 20 тыс. прыжков с парашютом.

Десантирование планируется выполнить в полном снаряжении со штатным оружием с высот от 600 до 1600 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор», самолетов ВТА Ан-12 днем и ночью.

В будущем году личный состав совершит прыжки с парашютами Д-10, как на специализированных полигонах, так и на незнакомые площадки приземления и необорудованные участки местности. Данные парашютные системы позволяют не только безопасно и быстро приземлиться, но и нести с собой необходимое снаряжение, общей допустимой массой до 170 кг.

При этом военнослужащие соединений и воинских частей морской пехоты и специального назначения ВВО за год совершат от 6 до 10 прыжков с парашютом, как одиночных, так и в составе подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Свыше 10 тысяч военнослужащих ВВО будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь
Военные психологи ВВО завершают тестирование новобранцев осеннего призыва
В штабе ВВО состоялась проверка готовности подразделений противодействия терроризму
Военная полиция ВВО перейдет на усиленный режим работы в новогодние праздники

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false