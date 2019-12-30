30.12.2019 (07:57)

В Амурской области впервые проведена региональная юнармейская новогодняя ёлка

В Доме офицеров Белогорского гарнизона Восточного военного округа впервые проведена региональная «Юнармейская новогодняя ёлка». В мероприятии участвовали более 150 юнармейских активистов с двенадцати районов Амурской области.

В ходе мероприятия проведено торжественное принятие в ряды Юнармии юных патриотов. Семь новобранцев торжественно произнесли клятву быть верным заветам юнармейского братства.

Среди команд состоялись состязания по таким дисциплинам, как визитная карточка, строевая подготовка, сборка-разборка автомата Калашникова, надевание противогаза и ответов на вопросы армейской викторины. Школьники показали свою ловкость, смекалку и эрудированность.

По итогам мероприятия команды занявшие призовые места получили ценные подарки от деда Мороза.

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