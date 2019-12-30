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30.12.2019 (07:00)

Кадеты Кронштадтского морского военного кадетского корпуса познакомились с новогодними традициями зарубежных государств

В предновогодние дни, кадеты Кронштадтского морского военного кадетского корпуса «совершили» новогоднюю кругосветку не покидая стен своего учебного заведения вместе с библиотекарем Вероникой Ждановой  Пятиклассники Корпуса отправились в путешествие, чтобы узнать новогодние традиции и обычаи разных стран.      Они «посетили» Германию, Италию, Индию, Ирландию, Францию, Финляндию, Швецию, Китай, Японию.

Кадеты  познакомились с Санта-Клаусом, Йолупукки, королевой света Лючией, Шань Дань Лаоженом, феей Бефаной.

Путешественники выяснили, что в новогоднюю ночь к чешским детям приходит веселый человечек, одетый в мохнатую шубу, высокую баранью шапку, с коробом за спиной. Его зовут Микулаш. Для тех, кто хорошо учился, у него всегда найдутся подарки. А в первый день Нового года в Чехии показывают знаменитую сказку режиссера А. Роу «Морозко».

 Кадеты узнали о новогодней традиции купания Будды в Китае, и о том,что Новый год в Италии начинается шестого января, о японской кукле Даруме, которая используется в ежегодном ритуале загадывания желаний и многое другое.

А «вернувшись» в Россию, ребята встретили родного Деда Мороза и Снегурочку. Они активно отвечали на вопросы викторины «Добрые сказки зимы» и показали хорошие знания старинных русских новогодних сказок.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кадетский корпус , Военно-Морской Флот , Нахимовское училище
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