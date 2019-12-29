29.12.2019 (22:00)

В Центральном спортивном клубе армии прошла новогодняя елка – «В тридевятом царстве»

В ЦСКА состоялось новогоднее цирковое шоу «В тридевятом царстве» для военнослужащих, лиц гражданского персонала армейского клуба и членов их семей. Также мероприятие посетили воспитанники спортивных школ филиалов армейского клуба.

Москву в эти предпраздничные дни посетили 83 юных армейца. Перед началом представления и во время перерыва для всех детей в фойе были организованы мастер-классы и различные активности.

Каждый, пришедший на новогоднюю елку мог попробовать себя и в роли хоккеиста.

Праздничная программа новогоднего циркового шоу включала в себя сложные акробатические номера, опасные трюки воздушных гимнастов, от красоты которых захватывает дух, выступления жонглёров, сложный эквилибр, выступления клоунов, роскошные танцевальные номера в исполнении кордебалета — яркие и слаженные, песни, написанные специально для этого шоу, программу с дрессированными животными: пони, собачками, волками, кошками и птицами.

По признанию малышей и их родителей, наблюдавших за шоу, праздник удался на славу.

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