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29.12.2019 (19:00)

В Самаре около 700 человек приняли участие в новогоднем концерте от имени командующего 2-й армии

В Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся новогодний концерт для детей военнослужащих от имени командующего 2-й общевойсковой армии генерал-майора Андрея Колотовкина.

Детям был показан музыкальный спектакль детского театра мюзикла «Страна мечты» под названием «почта от Деда Мороза». Они также приняли участие в конкурсах, играх и танцах у новогодней ёлки вместе со сказочными персонажами, получили подарки от «Деда Мороза».

Всего в новогодних представлениях приняли участие около 700 детей и их родителей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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