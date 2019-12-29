29.12.2019 (19:00)
В Самаре около 700 человек приняли участие в новогоднем концерте от имени командующего 2-й армии
В Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся новогодний концерт для детей военнослужащих от имени командующего 2-й общевойсковой армии генерал-майора Андрея Колотовкина.
Детям был показан музыкальный спектакль детского театра мюзикла «Страна мечты» под названием «почта от Деда Мороза». Они также приняли участие в конкурсах, играх и танцах у новогодней ёлки вместе со сказочными персонажами, получили подарки от «Деда Мороза».
Всего в новогодних представлениях приняли участие около 700 детей и их родителей.
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