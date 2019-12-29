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29.12.2019 (20:00)

Экипажи самолетов-заправщиков ВКС отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки

В Рязанской области экипажи самолетов-заправщиков Ил-78 дальней авиации отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки – полет строем.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях днем и ночью.

В ходе выполнения полетного задания экипажи в составе пары выдерживали установленные интервалы и дистанции между самолетами.

Во время выполнения ночных полетов использовались строевые огни авиационной техники, с помощью которых летный состав визуально ориентируется в расстоянии между ведущим и ведомым самолетами.

Выполнение данного элемента летной подготовки осложняет возможность обнаружения и классификации групповой цели наземным радиолокационными станциями, а также идентификации каждого из воздушных танкеров до выхода в зону дозаправки топливом самолетов дальней и оперативно-тактической авиации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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