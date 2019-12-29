29.12.2019 (18:00)

Самарские юнармейцы получили кубок Министерства обороны РФ за первое место по итогам 2019 года

В Центральном академическом театре российской армии заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов вручил начальнику штаба регионального отделения Юнармия Самарской области Алексею Родионову кубок и диплом за первое место в общероссийском смотре-конкурсе на определение рейтинга региональных отделений движений Юнармия.

В конкурсе принимал участие 71 регион. Региональные отделения оценивались по итогам деятельности в течение календарного года в военно-патриотическом воспитании молодежи и по вкладу регионального штаба в развитие общероссийского движения.

Самарская область, где за 2019 год число участников Юнармии увеличилось в 20 раз, и по количеству участников вышла на первое место в России, получила 627 баллов. Занявшие второе место отделение Юнармии Калужской области набрало 512 баллов. На третьем месте еще одно отделение Центрального военного округа - Юнармия Республики Татарстан. Данное отделение набрало 499 баллов.

После церемонии награждения для юнармейцев состоялась новогодняя елка Министерства обороны. Самарские юнармейцы - победители региональных соревнований, в том числе военно-спортивной игры «Зарница», вместе с юнармейцами из других регионов России посмотрели Новогодний спектакль.

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