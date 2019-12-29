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29.12.2019 (13:55)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» приступил к проходу черноморских проливов

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, приступил к проходу черноомрских проливов.

В настоящее время корабль завершает проход пролива Дарданеллы, соединяющего Средиземное и Мраморное моря.

К вечеру БПК «Вице-адмирал Кулаков» пройдёт Босфор и войдёт в Чёрное море, а завтра корабль должен прибыть в главную базу Черноморского флота – Севастополь.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы Северного флота 3 декабря. Плавание североморцев в Северной Атлантике и в Бискайском заливе проходило в тяжёлых штормовых условиях.

Во время перехода по Средиземному морю экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал задачи по поиску подводных лодок и провёл ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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