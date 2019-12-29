29.12.2019 (16:00)

В Североморске прошёл предновогодний турнир по футболу на кубок начальника РЭБ Северного флота

В преддверии новогодних праздников в спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – города Североморска состоялся открытый турнир по мини-футболу среди частей и подразделений оперативного и боевого обеспечения Северного флота на кубок начальника службы РЭБ штаба Северного флота.

В соревнованиях приняли участие 12 команд от армейского корпуса, армии ВВС и ПВО, соединений ракетных и противолодочных кораблей, дивизии противовоздушной обороны, службы защиты гостайны штаба, отдельного центра РЭБ и ряда других частей Северного флота. Общее количество участников турнира составило 120 человек.

В ходе проведения турнира для зрителей, болельщиков и самих футболистов была представлена экспозиция наглядных материалов по тематике развития радиоэлектронной борьбы на Северном флоте и в Вооружённых силах России.

Была подготовлена программа и для маленьких болельщиков. Их развлекали детский танцевальный коллектив детско-юношеской спортивной школы №3, команда по фитнес-аэробике «Акварель» и талисман турнира «Осьминожка» - неофициальный символ РЭБ флота.

По итогам турнира победила сборная армейского корпуса «Армата», вице-чемпионом стала команда «Атлант» отдельного морского инженерного полка, а третье место заняли футболисты отдельного центра РЭБ Северного флота.

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