29.12.2019 (14:00)

В Санкт-Петербурге прошла новогодняя елка от имени командующего войсками Западного военного округа

В Санкт-Петербурге в окружном Доме офицеров прошла Новогодняя Ёлка для детей военнослужащих и гражданского персонала Санкт-Петербургского гарнизона от имени командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Приглашение на главную Новогоднюю Ёлку получили свыше 700 детей. Для проведения детского праздника в Доме офицеров установили ёлку, декорации, музыкальное и световое оборудование.

В рамках праздничной программы, помимо традиционного новогоднего хоровода, творческими коллективами учреждения культуры маленьким зрителям было показано новогоднее представление.

Детей и родителей с наступающим Новым годом и Рождеством, по традиции поздравили Дед мороз и Снегурочка, а также вручили всем маленьким гостям новогодние подарки.

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