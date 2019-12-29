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29.12.2019 (16:45)

Разведчики гвардейской танковой армии ЗВО Нижегородской области отметят день образования части

В Нижнем Новгороде отдельная бригада разведки гвардейской танковой армии Западного военного округа отпразднует свою 4 летнею годовщину со дня формирования.

В честь годовщины со дня формирования отдельной разведывательной бригады с торжественной речью перед личным составом выступит командир войсковой части. Для военнослужащих будет организована праздничная программа по плану выходного дня, включающая в себя выступление приглашенных творческих коллективов.

Также в актовом зале для солдат будет проводиться показ военных исторических фильмов, и программ для повышения морального духа, и патриотизма. В столовой военнослужащих будет ждать праздничное меню.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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