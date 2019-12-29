29.12.2019 (16:45)

Разведчики гвардейской танковой армии ЗВО Нижегородской области отметят день образования части

В Нижнем Новгороде отдельная бригада разведки гвардейской танковой армии Западного военного округа отпразднует свою 4 летнею годовщину со дня формирования.

В честь годовщины со дня формирования отдельной разведывательной бригады с торжественной речью перед личным составом выступит командир войсковой части. Для военнослужащих будет организована праздничная программа по плану выходного дня, включающая в себя выступление приглашенных творческих коллективов.

Также в актовом зале для солдат будет проводиться показ военных исторических фильмов, и программ для повышения морального духа, и патриотизма. В столовой военнослужащих будет ждать праздничное меню.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице