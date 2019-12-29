29.12.2019 (17:45)
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в турнире по самбо
Военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в ежегодном турнире по самбо среди силовых ведомств региона.
В турнире, проводимом по олимпийской системе (с выбыванием после первого поражения), приняло участие более 50 спортсменов, 7 из которых военнослужащие ОГРВ ПРРМ. По регламенту состязания, спортсмены были разделены на семь весовых категорий: до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг.
По итогам состязания состоялось награждение призёров грамотами и медалями.
Новости по теме:
В преддверии новогодних праздников в общевойсковой армии ЗВО совместно с сотрудниками ВАИ проведена масштабная акция по безопасности вождения личного автотранспорта
Метки: