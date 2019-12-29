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29.12.2019 (17:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в турнире по самбо

Военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в ежегодном турнире по самбо среди силовых ведомств региона.

В турнире, проводимом по олимпийской системе (с выбыванием после первого поражения), приняло участие более 50 спортсменов, 7 из которых военнослужащие ОГРВ ПРРМ. По регламенту состязания, спортсмены были разделены на семь весовых категорий: до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг.

По итогам состязания состоялось награждение призёров грамотами и медалями.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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