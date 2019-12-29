29.12.2019 (15:45)
Для детей российских военнослужащих в Приднестровье провели праздник «Новогодняя Ёлка»
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в преддверие Нового года для детей военнослужащих провели новогодний праздник «Новогодняя Ёлка».
Праздник собрал в гарнизонном офицерском клубе около 400 детей военнослужащих ОГРВ ПРРМ, а поздравить их с наступающим Новым годом прибыли творческие коллективы Приднестровья.
Праздник включал в себя театрализованный спектакль, танцевальные номера, новогодние песни и стихи, а также загадки и различные конкурсы для детей.
Завершилось предновогоднее мероприятие раздачей сладких подарков всем детям.
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