29.12.2019 (15:45)

Для детей российских военнослужащих в Приднестровье провели праздник «Новогодняя Ёлка»

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в преддверие Нового года для детей военнослужащих провели новогодний праздник «Новогодняя Ёлка».

Праздник собрал в гарнизонном офицерском клубе около 400 детей военнослужащих ОГРВ ПРРМ, а поздравить их с наступающим Новым годом прибыли творческие коллективы Приднестровья.

Праздник включал в себя театрализованный спектакль, танцевальные номера, новогодние песни и стихи, а также загадки и различные конкурсы для детей.

Завершилось предновогоднее мероприятие раздачей сладких подарков всем детям.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице