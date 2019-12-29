29.12.2019 (13:45)

В преддверии новогодних праздников в общевойсковой армии ЗВО совместно с сотрудниками ВАИ проведена масштабная акция по безопасности вождения личного автотранспорта

В преддверии новогодних и рождественских праздников в общевойсковой армии Западного военного округа дислоцированной на территории Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской области и города Коломна Московской области совместно с сотрудниками военной автоинспекции проведена масштабная акция по безопасности вождения личного автотранспорта.

В целях исключения дорожно-транспортных происшествий на личном автотранспорте вместе с заместителями командиров воинских частей и соединений по технической части перед военнослужащими выступили инспекторы военной автоинспекции. В рамках профилактических мероприятий военным водителям напомнили правила дорожного движения и правила безопасного вождения на дороге с приведением статистики о дорожно-транспортных происшествиях в Центрально-Черноземном регионе.

Всего в акции приняли участие свыше 1 тыс. военных водителей и более 2,5 тыс. военнослужащих-владельцев личных автомобилей, где личный транспорт военнослужащих был проверен сводной комиссией на наличие зимней шипованной резины, медицинской аптечки, знака аварийной остановки, буксировочного троса и запасного колеса.

По результатам сводной комиссии сезонное обслуживание личного автотранспорта провели более 95 процентов военнослужащих. Устранение выявленных недостатков взято на контроль командирами воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа.

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