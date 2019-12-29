29.12.2019 (11:45)

В гвардейской танковой армии ЗВО завершился сбор с руководящим составом

Завершился сбор руководящего состава гвардейской танковой армии Западного военного округа, проходивший совместно с командирами соединений и воинских частей Республики Беларусь.

Основной задачей сбора стала подготовка и проведение тактического учения, были рассмотрены вопросы по организации действий при приведении в высшую степень боевой готовности, управлению подразделениями при проведении занятий по боевой подготовке. Также делался упор на подготовку органов военного управления и тактических подразделений, совершенствование полевой выучки.

В сборах приняло участие более 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц вооружения и военной техники. Оперативно-мобилизационные сборы прошли под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Сергея Киселя.

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