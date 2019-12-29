29.12.2019 (14:15)

Военные психологи ВВО завершают тестирование новобранцев осеннего призыва

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа завершают тестирование новобранцев, прибывших в войска ВВО в ходе осеннего призыва граждан 2019 года, уже проверено более 20 тысяч призывников.

Исследования проводятся с использованием стандартизированных психологических методик на современном автоматизированном рабочем месте военного психолога, анализа независимых характеристик и документов, современных тестов, бесед и наблюдений.

Предварительные результаты работы психологов и социологов ВВО показывают, что свыше 98 % опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа планируют полностью завершить тестирование молодого пополнения в первой декаде следующего месяца.

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