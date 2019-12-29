29.12.2019 (12:15)
В штабе ВВО состоялась проверка готовности подразделений противодействия терроризму
В преддверии новогодних праздников в штабе Восточного военного округа в Хабаровске состоялась проверка готовности подразделений противодействия терроризму.
В ходе тактико-специального занятия военнослужащие подразделений антитеррора при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» блокировали группу «боевиков», которая попыталась проникнуть на территорию штаба.
Дежурная смена оперативно отреагировала на нападение и подала сигнал тревоги.
Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора блокировало условных террористов, не дав им возможности покинуть территорию штаба округа.
Также с применением бронеавтомобилей нападавшие были заблокированы и лишены возможности для маневра.
В ходе скоротечного учебного боя вся группа «боевиков» была уничтожена.
Помимо этого военнослужащие отработали задачи по оказанию первичной медицинской помощи и эвакуации условно раненного военнослужащего.
Для создания обстановки максимально реалистичной обстановки было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.