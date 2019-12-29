29.12.2019 (12:15)

В штабе ВВО состоялась проверка готовности подразделений противодействия терроризму

В преддверии новогодних праздников в штабе Восточного военного округа в Хабаровске состоялась проверка готовности подразделений противодействия терроризму.

В ходе тактико-специального занятия военнослужащие подразделений антитеррора при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» блокировали группу «боевиков», которая попыталась проникнуть на территорию штаба.

Дежурная смена оперативно отреагировала на нападение и подала сигнал тревоги.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора блокировало условных террористов, не дав им возможности покинуть территорию штаба округа.

Также с применением бронеавтомобилей нападавшие были заблокированы и лишены возможности для маневра.

В ходе скоротечного учебного боя вся группа «боевиков» была уничтожена.

Помимо этого военнослужащие отработали задачи по оказанию первичной медицинской помощи и эвакуации условно раненного военнослужащего.

Для создания обстановки максимально реалистичной обстановки было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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