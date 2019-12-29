Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.12.2019 (12:15)

В штабе ВВО состоялась проверка готовности подразделений противодействия терроризму

В преддверии новогодних праздников в штабе Восточного военного округа в Хабаровске состоялась проверка готовности подразделений противодействия терроризму.

В ходе тактико-специального занятия военнослужащие подразделений антитеррора при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» блокировали группу «боевиков», которая попыталась проникнуть на территорию штаба.

Дежурная смена оперативно отреагировала на нападение и подала сигнал тревоги.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора блокировало условных террористов, не дав им возможности покинуть территорию штаба округа.

Также с применением бронеавтомобилей нападавшие были заблокированы и лишены возможности для маневра.

В ходе скоротечного учебного боя вся группа «боевиков» была уничтожена.

Помимо этого военнослужащие отработали задачи по оказанию первичной медицинской помощи и эвакуации условно раненного военнослужащего.

Для создания обстановки максимально реалистичной обстановки было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военная полиция ВВО перейдет на усиленный режим работы в новогодние праздники
На Камчатке сформирован экипаж нового противоминного корабля «Яков Баляев»
По плану текущего года в ВВО завершена подготовка военных водителей
Дежурные силы ПВО Восточного военного округа в течение года обнаружили на подлете к госгранице на востоке России более 135 тысяч летательных аппаратов

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false