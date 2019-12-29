29.12.2019 (10:15)
Военная полиция ВВО перейдет на усиленный режим работы в новогодние праздники
В период проведения новогодних праздников подразделения военной полиции Восточного военного округа перейдут на усиленный режим несения службы.
На территории воинских гарнизонов Восточного военного округа ежедневно будут выставляется более 200 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.
Кроме того, во всех крупных воинских гарнизонах округа, а также на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.
Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских гарнизонов и воинских частей будут дежурить в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования.
Новости по теме:
Дежурные силы ПВО Восточного военного округа в течение года обнаружили на подлете к госгранице на востоке России более 135 тысяч летательных аппаратов
Расчеты БЛА «Орлан – 10» задействованы на полевых выходах подразделений общевойскового объединения ВВО в Бурятии
Метки: