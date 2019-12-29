29.12.2019 (10:15)

Военная полиция ВВО перейдет на усиленный режим работы в новогодние праздники

В период проведения новогодних праздников подразделения военной полиции Восточного военного округа перейдут на усиленный режим несения службы.

На территории воинских гарнизонов Восточного военного округа ежедневно будут выставляется более 200 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.

Кроме того, во всех крупных воинских гарнизонах округа, а также на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.

Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских гарнизонов и воинских частей будут дежурить в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования.

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