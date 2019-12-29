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29.12.2019 (08:15)

По плану текущего года в ВВО завершена подготовка военных водителей

В учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО) завершена подготовка водителей, первый набор был организован в 2018 году.

Военнослужащие  прошли обучение на современных автодромах, по трем программам подготовки продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.

Водителей подготовили  по категориям. С, СЕ, D. Для обучения были использованы автомобили КамАЗ, Урал, автобусы ПАЗ и прицепы.

Помимо общей программы обучения военные отработали  специфические вводные. Они направлены на повышение профессионального мастерства для выполнения задач в условиях боевых действий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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