29.12.2019 (08:15)
По плану текущего года в ВВО завершена подготовка военных водителей
В учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО) завершена подготовка водителей, первый набор был организован в 2018 году.
Военнослужащие прошли обучение на современных автодромах, по трем программам подготовки продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.
Водителей подготовили по категориям. С, СЕ, D. Для обучения были использованы автомобили КамАЗ, Урал, автобусы ПАЗ и прицепы.
Помимо общей программы обучения военные отработали специфические вводные. Они направлены на повышение профессионального мастерства для выполнения задач в условиях боевых действий.
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