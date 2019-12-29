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29.12.2019 (14:30)

Около 300 зданий и сооружений было возведено в 2019 году на территории ЦВО

Около 300 зданий и сооружений было возведено в рамках инфраструктурного развития военных городков на территории Центрального военного округа (ЦВО).

«Годовой план по обустройству военных городков выполнен, завершено строительство двухсот девяноста девяти зданий и сооружений, в том числе арсенала комплексного хранения в Свердловской области и трех полигонов двух мотострелковых соединений в Республике Тыва и Оренбургской области, а также в Тюменского высшего военного инженерного командного училища», - отметили в пресс-службе ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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