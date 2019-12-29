29.12.2019 (10:45)
На Балтийском флоте прошёл Новогодний бал
В Калининградском Доме офицеров Балтийского флота прошел ежегодный Новогодний офицерский бал. В соответствии с традицией, приглашение на бал от командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова получили офицеры штаба и управлений, соединений и частей флота, а также представители Правительства Калининградской области
и городской администрации.
Поздравляя офицеров с наступающим Новым 2020 годом, адмирал Александр Носатов пожелал «крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и домашнего уюта семьям всех военнослужащих и гражданского персонала флота».
Праздничная программа, в которой сочетались новогодние конкурсы, музыкальные и вокальные номера была подготовлена артистами Ансамбля песни и пляски Балтийского флота.
Новости по теме:
На территории костромского парашютно-десантного полка ВДВ открыт бюст легендарному основателю ВДВ Василию Маргелову
В псковском соединении ВДВ прошли торжества по случаю награждения 104-го гвардейского десантно-штурмового полка орденом Кутузова
Метки: