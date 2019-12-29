29.12.2019 (10:45)

На Балтийском флоте прошёл Новогодний бал

В Калининградском Доме офицеров Балтийского флота прошел ежегодный Новогодний офицерский бал. В соответствии с традицией, приглашение на бал от командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова получили офицеры штаба и управлений, соединений и частей флота, а также представители Правительства Калининградской области

и городской администрации.

Поздравляя офицеров с наступающим Новым 2020 годом, адмирал Александр Носатов пожелал «крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и домашнего уюта семьям всех военнослужащих и гражданского персонала флота».

Праздничная программа, в которой сочетались новогодние конкурсы, музыкальные и вокальные номера была подготовлена артистами Ансамбля песни и пляски Балтийского флота.

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