29.12.2019 (13:30)

В Самаре прошла торжественная церемония принятия новобранцами военной присяги

В отдельной бригаде материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Самаре прошла церемония принятия военной присяги молодым пополнением.

К присяге были приведены 70 новобранцев осеннего призыва. Они поклялись на верность своему Отечеству и обещали свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, а также достойно исполнять воинский долг.

На торжественное мероприятие пришли общественные деятели, ветераны Вооруженных Сил РФ, родственники военнослужащих и юнармейцы. Они пожелали новобранцам бодрости духа и успехов в службе.

После принятия Военной присяги командиры соединения встретились с родителями и близкими родственниками военнослужащих, ознакомили их с историей, жизнью и бытом подразделения, ответили на все интересующие вопросы.

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