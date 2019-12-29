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29.12.2019 (12:30)

В музее Самарского гарнизона в новогодние праздники будет организовано более 40 экскурсий для военнослужащих и юнармейцев

Военно-исторический музей Центрального военного округа в Самаре во время новогодних праздников проведет более 40 экскурсий для военных и юнармейских коллективов.

Гости музея смогут увидеть уникальные часы, которые Гитлер заказал, чтобы вручить своим офицерам после победы, а также коллекция стрелкового оружия, лично подаренная легендарным конструктором Михаилом Калашниковым.

Также военнослужащие и юнармейцы смогут увидеть копии личных дел великих полководцев, таких как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, уникальные медали и ордена разных войн и военных конфликтов, письма с фронта, знамена и флаги, раритетное вооружение и стрелковое оружие разных лет.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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