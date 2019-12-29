29.12.2019 (11:30)
Спортсмены авиационного объединения по итогам 2019 года стали лучшими в ЦВО
По итогам спартакиады Центрального военного округа, проходившей в течение 2019 года, военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны заняли первое место.
В течение года спортсмены всех объединений ЦВО принимали участие в соревнованиях по 11 видам спорта, таким как армейский гиревой рывок, самбо и военное пятиборье. В программу также вошли военно-прикладные виды спорта: армейский рукопашный бой и стрельба из штатного оружия.
Военнослужащие авиационного объединения стали лучшими в соревнованиях по дзюдо, а также одержали победы в зимнем и летнем офицерском троеборье.
Военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны набрали 29 баллов, опередив ближайшего преследователя на 6 пунктов.
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