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29.12.2019 (11:30)

Спортсмены авиационного объединения по итогам 2019 года стали лучшими в ЦВО

По итогам спартакиады Центрального военного округа, проходившей в течение 2019 года, военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны заняли первое место.

В течение года спортсмены всех объединений ЦВО принимали участие в соревнованиях по 11 видам спорта, таким как армейский гиревой рывок, самбо и военное пятиборье. В программу также вошли военно-прикладные виды спорта: армейский рукопашный бой и стрельба из штатного оружия.

Военнослужащие авиационного объединения стали лучшими в соревнованиях по дзюдо, а также одержали победы в зимнем и летнем офицерском троеборье.

Военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны набрали 29 баллов, опередив ближайшего преследователя на 6 пунктов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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