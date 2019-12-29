29.12.2019 (10:30)

Около 3 тысяч свидетельств выдано в ЦВО на приобретение жилых помещений по военной ипотеке

Около 3 тысяч свидетельств на приобретение жилых помещений выдано в 2019 году военнослужащим, проходящим службу на территории Центрального военного округа (ЦВО).

«В 2019 году сотрудники подразделений Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» выдали две тысячи восемьсот пятьдесят свидетельств на приобретение жилых помещений по военной ипотеке, что на два процента больше, чем в прошлом году», - отметили в пресс-службе военного округа.

В уходящем году свыше тысячи военнослужащих получили постоянное жилье, а служебное – более 6 тысяч человек.

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