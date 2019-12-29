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29.12.2019 (13:00)

Инструкторы МО РФ прошли горнолыжную подготовку в Приэльбрусье и совершили восхождение на Эльбрус

Инструкторы по горной подготовке МО РФ завершили специальные сборы по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Республике Кабардино-Балкария и совершили восхождение на Эльбрус.

Инструкторы изучили приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.

На завершающем этапе подготовки военнослужащие совершили трехдневное восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – гору Эльбрус (5642 метров над уровнем моря), входящую в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

На занятия было привлечено более 150 военнослужащих, прибывших на сборы из всех военных округов ВС РФ, а также курсантов Военного института физической культуры (ВИФК).

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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