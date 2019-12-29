29.12.2019 (12:00)

В ЮВО подвели итоги работы юнармейских отделений за 2019 год

В гарнизонном Доме офицеров г. Ростова-на-Дону состоялся сбор юнармейских отрядов области, в котором приняли участие военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), представители военного комиссариата Ростовской области, ветеранских и общественных организаций и более 150 юнармейцев.

По итогам 2019 года лучшим местным отделением движения стало отделение г. Ростова-на-Дону, 2 место – отделения Кагальницкого и Зерноградского районов, 3 место – отделение Октябрьского района и г. Гуково.

Руководители юнармейских отрядов, отделений и юнармейцы, добившиеся высоких результатов в 2019 году за активное участие в мероприятиях регионального отделения движения, получили грамоты, благодарственные письма от командования ЮВО и военного комиссариата Ростовской области.

Участники сбора обсудили план работы на 2020 год и организационные вопросы. По итогам смотра-конкурса региональных отделений на кубок заместителя Министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Ростовское региональное отделение ВВПОД «Юнармия» заняло в 2019 году 1 место в Южном федеральном округе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице