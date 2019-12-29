29.12.2019 (11:00)

В Абхазии психологи российской военной базы завершили углубленное тестирование всех прибывших новобранцев осеннего призыва

Психологи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершили проведение углубленного тестирования прибывших новобранцев осеннего призыва.

Молодое пополнение изучалось в ходе психологических тестов с применением комплектов современного автоматизированного рабочего места военного психолога (АРМ ВП), а также бесед и наблюдений, при анализе их характеристик и документов.

Установленное на АРМ ВП программное обеспечение самостоятельно диагностирует индивидуальные особенности психики отдельно взятого военнослужащего, выявляет возможные отклонения в его поведении и предлагает варианты занятий с ним. Это повышает эффективность работы психолога в десятки раз.

Пришедшая на смену простым вопросникам аппаратура способна с помощью сканера, входящего в комплект АРМ, обрабатывать заполненные от руки бланки тестирования с последующим выводом анализа.

Всего психологами соединения было изучено более 200 новобранцев, прибывших в подразделения базы в рамках осеннего призыва 2019 года. Доставка граждан от военкоматов на территории России осуществлялась железнодорожным и авиационным транспортом в сопровождении офицеров соединения.

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