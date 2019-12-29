29.12.2019 (10:00)

Более 300 культурно-досуговых и спортивных мероприятий пройдут в новогодние праздники в войсках 49-й армии ЮВО

В соединениях и воинских частях 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к репетициям встречи Нового года. Военнослужащие уже украсили к празднику казармы, кубрики и клубы, установили новогодние ёлки, разработали сценарии новогодних вечеров.

В гарнизонах торжества начнутся вечером 31 декабря, когда все военнослужащие соединений и воинских частей соберутся за праздничными столами, за исключением тех, кто несет дежурство.

Каждый военнослужащий примет участие в новогодних музыкальных, танцевальных или спортивных номерах, театральных миниатюрах.

Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменен, военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, отбой будет произведен в 01:00.

Всего за время новогодних праздников для военнослужащих запланировано более 300 различных культурно-досуговых и спортивных мероприятий, которые будут проводиться под руководством заместителей командиров по военно-политической работе и спортивных инструкторов.

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