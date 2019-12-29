29.12.2019 (08:57)

На территории костромского парашютно-десантного полка ВДВ открыт бюст легендарному основателю ВДВ Василию Маргелову

На территории костромского гвардейского парашютно-десантного полка ивановского воздушно-десантного соединения состоялось торжественное открытие бюста легендарному командующему Воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову. Мероприятие было приурочено 75-й годовщине образования полка и 111-й годовщине содня рождения В.Ф. Маргелова.

В церемонии открытия бюста участвовали представители командования Воздушно-десантных войск и соединения, ветераны ВДВ. Гостем мероприятия стал сын легендарного командующего ВДВ генерал-полковник Виталий Маргелов.

Выступая на открытии памятника, генерал-полковник Виталий Маргелов поздравил командование и личный состав полка с 75-й годовщиной образования воинской части и отметил, что сегодня открыли памятник легендарному командующему ВДВ.

«Вот уже 30 лет, как отец ушел из жизни. Но память о нем жива, живет и будет жить. За многочисленные совершенные подвиги о нем написаны десятки книг, также в честь него названы улицы и площади, в память о нем установлено множество памятников. Благодарю, за то, что и вы – жители Костромы и Костромской области, помните о великом человеке – Василии Маргелове», – подчеркнул в своем выступлении Виталий Маргелов..

Командир Ивановского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майор Николай добавил: «Это не просто памятник, а целый комплекс. Установка данного комплекса важна и для тех, кто сегодня стоит в строю – офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. И для тех, кто уже отслужил, ушел на пенсию, в запас, а также это хороший пример подрастающему поколению. Пример того, что великих нужно помнить и чтить».

В заключении мероприятия были возложены цветы к бюсту легендарного командующего Воздушно-десантными войсками.

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