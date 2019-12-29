29.12.2019 (08:46)

В псковском соединении ВДВ прошли торжества по случаю награждения 104-го гвардейского десантно-штурмового полка орденом Кутузова

В 104-м гвардейском Краснознаменном десантно-штурмовом полку псковского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в поселке Череха Псковской области, состоялись торжественные мероприятия по случаю награждения полка орденом Кутузова. Поздравить военнослужащих и ветеранов полка с вручением воинской части столь высокой награды прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который поздравил военнослужащих и ветеранов полка, а также их родных и близких с вручением Ордена Кутузова.

В своей поздравительной речи губернатор отметил, что бойцы полка не раз совершали бессмертные подвиги, защищая интересы страны в горячих точках всего мира.

Командир соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплий добавил, что полк этой награды достоин. «Мы надежны. Это заслуга ваша и ветеранов тех поколений, которые служили, служат и будут служить в полку», – подчеркнул командир соединения.

Полк пришли поздравить ветераны соединения, среди которых заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Он один из немногих, кто знает о подвиге 6-й роты 104-го полка, в которой служил его сын, Герой России гвардии старший лейтенант Алексей Воробьев. С полком у него особенная связь.

Справочно:

24 декабря текущего года Президент России Владимир Путин наградил 104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ орденом Кутузова.

Церемония награждения состоялась после заседания расширенной коллегии Министерства обороны Российской Федерации, которое провел глава государства.

Награда полку была вручена "За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач ".

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