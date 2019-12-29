29.12.2019 (08:31)

На Камчатке сформирован экипаж нового противоминного корабля «Яков Баляев»

В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке сформирован экипаж новейшего корабля противоминной обороны «Яков Баляев». В ближайшее время личный состав корабля пройдет обучение в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Военные моряки изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения экипажа планируется всестороннее использование тренажерной базы, состоящей из корабельных узлов и механизмов, на которых в составе боевых расчетов команда отработает все необходимые действия.

Тральщик «Яков Баляев» является четвертым серийным кораблем проекта 12700. Корабли данного проекта эксплуатируются в ВМФ уже несколько лет, и зарекомендовали себя надежными и способными эффективно выполнять поставленные задачи.

Справочно :

Новый корабль назван в честь Героя Советского Союза матроса 355 отдельного батальона морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Тральщик «Яков Баляев» имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика и предназначен для борьбы с любыми видами современных морских мин. Он оснащен новейшими гидроакустическими станциями, установленными как на самом корабле, так и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах. Корабль обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Основные тактико-технические данные: водоизмещение - 890 т., длина - 62 м., ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человек.

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